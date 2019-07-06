محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:
قال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم السبت، خلال تفقده مستشفى العريش العام، إن وزارة الصحة تقدم الدعم الكامل لمرضى القلب، مؤكدًا استمرار تطوير الخدمة الطبية للجميع.
وأكد شوكة، توافر طبيبين في العناية المركزة من معهد القلب القومي، فضلًا عن أطباء قسطرة القلب على مدار الساعة لمتابعة ما بعد العمليات، مع استمرار الحجز للحالات والتجهيز لعمليات اليوم الواحد بالاتفاق مع المعهد القومي للقلب.
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة شمال سيناء": توفير أطباء للعناية المركزة بمستشفى العريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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