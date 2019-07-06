مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم السبت، أسفل عجلات القطار القائم من محطة قطار قلين والمتجه إلى محطة دسوق.

تلقى العميد خالد إبراهيم، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات في كفرالشيخ، إشارة من نقطة محطة قطار دسوق، بورود بلاغ من خدمات إحدى القطارات، بمصرع "أ. ج." 35 سنة، ربة منزل وتقيم بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، أسفل عجلات القطار بمحطة قطار قرية جماجمون.

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بالانتقال والفحص تبين أن ربة المنزل، كانت تستقل القطار رقم 465 القائم من محطة قطار قلين والمتجه إلى محطة دسوق، وسقطت أسفل عجلات القطار بمحطة قطار قرية جماجمون، أثناء نزولها من القطار فأنزلقت قدماها وتوفيت في الحال، وبسؤال زوجها "د. ع." 45 سنة، عامل زراعي، ويقيم بقرية شباس الشهداء، دائرة مركز دسوق، لا يتهم أحدًا بالتسبب في وفاتها.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها تبين من تقريره تعرضها لتهتك بالساق اليمنى وقطع بالقدم اليسرى وقطع بالذراع الأيمن وتهتك بالزراع الأيسر وتهتك بالصدر الأيمن ووجود جروح بالجانب السفلي وجرح نافذ من الجانب الأيسر من البطن.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 / 333 لسنة 2019 أحوال نقطة محطة قطار دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.