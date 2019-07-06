كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينة إنقاذ مهاجرة ترسو في ميناء لامبيدوسا بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رست سفينة انقاذ مهاجرة في ميناء لامبيدوسا اليوم السبت في تحد لحظر دخول المياه الايطالية وهي ثاني سفينة غير حكومية تتصادم مع السلطات الايطالية في غضون أسبوع.

ورفضت السفينة أليكس، التي تحمل عددًا من المهاجرين، عرضًا مالطيًا للذهاب إلى مالطا، حيث قالت المنظمة غير الحكومية ميديتيريا التي تديرها إن هذه الرحلة الطويلة كانت ستشكل خطرًا على الأشخاص الذين كانوا على متنها.

ورست السفينة في نفس الرصيف حيث اصطدمت سفينة غير حكومية أخرى قبل أسبوع بقارب للشرطة الإيطالية بعد أن قررت السماح للمهاجرين بالنزول بعد أسبوعين في المياه الدولية.

