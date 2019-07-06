كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ العراق يدعو الشركات الصينية للمشاركة في إعادة إعمار الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا محافظ نينوى شمال العراق الشركات الصينية للمشاركة في إعادة إعمار عاصمتها الموصل.

حيث صرح منصور المرعيد حاكم مقاطعة نينوى لوكالة انباء ((شينخوا)) فى مقابلة اجريت معه مؤخرا فى المدينة "اننا ندعو الشركات الصينية للحضور والعمل فى الموصل، وانا شخصيا اعرف قدرات الشركات الصينية".

وقال المرعيد "جميع القطاعات في الموصل مفتوحة للشركات الصينية، بما في ذلك قطاعات الإسكان والزراعة والنفط والتجارة وأي مجال آخر، جميع الأبواب مفتوحة أمامها".

وأضاف المرعيد إن الوضع الأمني في محافظة نينوى جيد، ووعد بأن "تقدم لهم (الشركات الصينية) الدعم الذي يحتاجونه".

وهو يشجع الشركات الصينية على المجيء إلى الموصل لإتاحة الفرص الكبيرة الآن للعمل في المدينة، مشيرًا إلى أنه "ربما ستكون المنافسة شرسة قريبًا لأن العديد من الشركات العالمية من المتوقع أن تأتي".

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وقال المرعيد "الصينيون يعملون في قطاعات مختلفة في وسط وجنوب العراق، ونحن نرحب بهم في محافظة نينوى".

كما خضع جزء كبير من محافظة نينوى شمال العراق، بما في ذلك عاصمتها الموصل، لسيطرة تنظيم داعش منذ يونيو 2014، عندما تخلت القوات الحكومية عن أسلحتها وهربت، مما مكّن مقاتلي الدولة الإسلامية من السيطرة على أجزاء من شمال العراق والمناطق الغربية.

وفي 10 يوليو 2017، أعلن العراق رسميًا تحرير الموصل من داعش بعد قرابة تسعة أشهر من القتال العنيف لإزاحة المقاتلين المتطرفين من الموصل، والتي كانت آخر معقلهم الرئيسي في العراق.

وكنتيجة للمعارك الشرسة، تحتاج الموصل إلى مليارات الدولارات الأمريكية لإعادة الإعمار لأن الدمار تراوحت بين 10 بالمائة في بعض مناطقها و100 بالمائة في وسط المدينة القديمة، حيث تم تدمير حوالي 11500 مبنى.

كما دمرت الاشتباكات العنيفة محطات توليد الكهرباء في المدينة، وكذلك البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور وإمدادات المياه والمستشفيات والمدارس.

