في يوم ميلاده..من هو الزعيم الكازاخي نور سلطان نزارباييف؟ (بروفايل)

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يحتفل الزعيم الكازاخي، نور سلطان نزارباييف، اليوم بعيد مولده التاسع والسبعين، بعد تربعه على مقعد الرئاسة 30 سنة متواصلة، بدأت من 16 ديسمبر 1991 وانتهت 20 مارس 2019.

وترصد "الخليج 365" أبرز مراحل حياة الزعيم الكازاخي نور سلطان نزارباييف

مولده

ولد نور سلطان أبيشولي نزارباييف في 6 يوليو 1940 بشيمولغان (جمهورية كازاخستان السوفيتية الاشتراكية)

انضمامه للحزب الشيوعي

انضم إلى الحزب الشيوعي في عام 1962 وأصبح عضوا مهماً في عصبة الشبيبة الشيوعية، وعضوا متفرغا للحزب، كما أصبح سكرتيرا للجنة الحزب الشيوعي، وبعد أربع سنوات، أصبح السكرتير الثاني للجنة الإقليمية للحزب في قراغندي.

الوصول إلى السلطة

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تولى الزعيم الكازاخي في عام 1984 رئاسة وزراء جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية، وعمل مع دين محمد كوناييف، الأمين الأول للحزب الشيوعي في كازاخستان.

رفضه منصب رفيع

ومن المعروف أن نزارباييف، كانت تربطه علاقات قوية مع ميخائيل غورباتشوف، ولذا كان الزعيم الكازاخي الخيار الثاني لغورباتشوف لتولي منصب نائب رئيس الاتحاد السوفياتي في عام 1990، لكنه رفض هذا المنصب.

أول رئيس

عُين نزارباييف أول رئيس لكازاخستان من قبل مجلس السوفييت الأعلى، في 24 نيسان عام 1990.

تنحيه عن السلطة

وفي قرار تاريخي اتخذه مارس الماضي، قرر الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف، تنحيه عن الحكم، بعد قيادته للبلاد لثلاثة عقود متواصلة.

