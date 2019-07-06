كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الداخلية اللبنانية تتعهد باستعادة الأمن وجذب الاستثمارات إلى طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهدت وزيرة الداخلية اللبناني راية الحسن اليوم السبت باتخاذ تدابير أمنية مشددة في طرابلس لجذب الاستثمارات إلى المدينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية.

وقالت خلال الحفل الختامي لأفضل تصميم معماري لمركز الابتكار والمعرفة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس "الاستقرار والأمن سيجلبان الاستثمار إلى المدينة".

ودعت الوزيرة المستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء لبنان إلى الاستثمار ووجد مركز الابتكار والمعرفة والمنطقة الاقتصادية.

ووعدت الحسن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني لاستعادة أمن المدينة والثقة في الحكومة.

كما دعت الحسن جميع الأطراف اللبنانية إلى الكف عن المشاحنات التي تثقل كاهل الاقتصاد والازدهار في البلاد.

