كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشذيب إيران للالتزامات النووية يخدم المصالح الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهدت إيران بالتخلي عن المزيد من التزاماتها المتعلقة بالصفقة النووية التاريخية لعام 2015 اعتبارًا من 7 يوليو، إذا فشلت الدول الموقعة المتبقية في دعم الصفقة، والتي قال محللون إنها ستوفر للولايات المتحدة ذريعة لزيادة ضغوط العقوبات كخدمة من جانبها.

حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الجمهورية الإسلامية ستزيد من نقاء يورانيومها المخصب بما يتجاوز 3.67٪، مضيفًا "سنزيده بناءً على احتياجاتنا".

وقال روحاني أيضًا إن مفاعل أراك النووي الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل والذي تم الاتفاق على إعادة تصميمه بموجب الاتفاقية النووية، سيستأنف أنشطته السابقة بعد 7 يوليو.

وبموجب الاتفاق النووي الإيراني، والمعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وافقت إيران على إعادة تصميم مفاعل أبحاث أراك الذي تبلغ قدرته 40 ميجاوات لخفض إنتاجها المحتمل من البلوتونيوم.

وإلى جانب ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الاثنين أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب قد تجاوز 300 كيلوجرام، وهو أول انتهاك للحدود المنصوص عليها في الاتفاق.

كما انسحبت ايران بعد عام واحد من خروج الولايات المتحدة من جانب واحد من الصفقة النووية، من تنفيذ جزء من الاتفاق النووي في 8 مايو وهددت باتخاذ المزيد من الإجراءات في حالة تعذر ضمان مصالح طهران بموجب الاتفاقية.

وفي ذلك الوقت، حددت إيران مهلة مدتها 60 يومًا للأوروبيين لمساعدة الجمهورية الإسلامية في جني الفوائد الاقتصادية للصفقة.

وقال يوسف مولي أستاذ القانون الدولي الإيراني بجامعة طهران "إذا خفضت إيران من التزاماتها، فإن الولايات المتحدة ستستخدمها لتشكيل إجماع عالمي ضد إيران لزيادة ضغوط العقوبات".

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وقال مولي "الولايات المتحدة ستحقق أهدافها (ضد إيران) بسرعة إذا غادرنا خطة العمل الشاملة."

وأشار إلى أن إيران لن تستفيد من قيادة الأوروبيين إلى الجانب الأمريكي.

وكذلك أشار مرتضى مالكي، المحلل الإيراني للشؤون الدولية إلى أنه "من الممكن أن يؤدي تخفيض التزامات إيران النووية إلى تقريب المواقف بين أوروبا والولايات المتحدة".

كما انتقد روحاني قناة الدفع التي صممها الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم أداة دعم التبادل التجاري (INSTEX)، كآلية "فارغة"، قائلًا إن " أداة دعم التبادل التجاري الفارغة لا فائدة لنا... فهي باطلة ولا شيء. هي "لحماية مصالح إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وحث الاتحاد الأوروبي على تفعيل أداة دعم التبادل التجاري لتزويد إيران بالدولار النفطي.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق قناة دفع خاصة للاتحاد الأوروبي مع إيران، وهي أداة دعم التبادل التجاري، في يناير لتأمين التجارة مع إيران وتجنب العقوبات الأمريكية المناهضة لإيران بعد انسحاب واشنطن من الصفقة النووية الإيرانية المهمة لعام 2015 في مايو 2018.

ومع ذلك، كانت إيران ساخرة "لخطورة" الاتحاد الأوروبي وجدوى هذه الآلية وهددت بأنها لن تنتظر الأوروبيين تحت ضغوط الولايات المتحدة.

وأعلنت إيران أنه في حالة قيام الولايات المتحدة بإعادة المصادقة على الصفقة أو اتخاذ الأوروبيين خطوات ملموسة لتخفيف التأثير الاقتصادي للعقوبات الأمريكية، فإن إجراءات إيران قابلة للعكس.

