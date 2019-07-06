كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعرف على جثث 3 اشخاص من متسلقي جبال الهيمالايا بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن مسؤول هندي اليوم السبت انه تم التعرف على جثث ثلاثة من المتسلقين البريطانيين الاربعة الذين كانوا جزءا من بعثة دولية تضم ثمانية افراد الى قمة جبال الهيمالايا وتم تسليمها الى مسؤولي المفوضية العليا البريطانية.

و اوضح قاضي المقاطعة فيجاي كومار جوجداندي إن مصير المتسلق البريطاني مارتن موران، الذي قاد الحملة إلى ناندا ديفي الشرقية في شمال الهند، ما زال غير معروف، ولم يتم تحديد هوية الثلاث جثث بعد. وقد تم التعرف على جثة متسلق هندي في وقت سابق من الأسبوع.

قاد موران ثلاثة بريطانيين آخرين واثنين من الأمريكيين وأسترالي وهندي في الحملة، لكنه فقد الاتصال مع الفريق في 26 مايو بعد وقوع انهيار جليدي. وتم انتشال الجثث السبع من سلسلة جبال في وقت سابق هذا الاسبوعن وإلغاء البحث عن المتسلق الثامن بسبب سوء الأحوال الجوية.

