كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تستعد لتفعيل شبكة إرهاب دولية رداً على أي هجوم ضدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب المراسل العسكري والأمني يعقوب لابين في موقع "إنفاستيغيتيف بروجكت" أن شبكة إيراني من الخلايا الإرهابية منتشرة حول العالم ومستعدة للتحرك في أي وقت، في خضم التوتر المرتفع في الخليج، محذراً من أن تهديدات الجمهورية الإسلامية بتصعيد المواجهة مع أمريكا تعني أن فرص تحرك الوكلاء الإيرانيين الإرهابيين تتزايد.

ويتراوح أعضاء هذه الشبكة بين جيوش الإرهاب مثل حزب الله والمسلحين بترسانات هائلة من المقذوفات، وبين الخلايا الإرهابية النائمة الناشطة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية

وتلحق العقوبات الأمريكية القاسية أضراراً غير مسبوقة بالاقتصاد الإيراني. ورداً على ذلك، قدم النظام الشيعي الراديكالي للعالم عينة من قدراته على شن هجمات تزعزع استقرار الشرق الأوسط.

هجمات

أطلق الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مؤخراً طائرات بلا طيار وصواريخ كروز، واستهدفوا المنشآت والمطارات النفطية السعودية. ويشتبه في أن ميليشيا شيعية مدعومة من إيران في العراق، كتائب حزب الله، أطلقت صواريخ على المصالح الأمريكية، وشن الحرس الثوري(IRGC) هجمات بالألغام على ناقلات نفط مدنية في مضيق هرمز وخليج عمان.

وتمثل هذه الحوادث عينة صغيرة من قدرات إيران. فقد أنشأ الإيرانيون شبكة واسعة من الوكلاء المتطرفين تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط. ويتراوح أعضاء هذه الشبكة بين جيوش الإرهاب مثل حزب الله والمسلحين بترسانات هائلة من المقذوفات، وبين الخلايا الإرهابية النائمة الناشطة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

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حرب الظل

وقدم رئيس الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد "يوسي كوهين لمحة عن حرب الظل هذه في تصريحات ألقاها الاثنين في مؤتمر هرتسليا، قائلاً إن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤولين عن العمليات الإرهابية في الخارج.

الحرس الثوري

وأوضح لابين أنه في حين أن وزارة الاستخبارات مسؤولة عن تشكيل فرق القتل التي تستهدف شخصيات المعارضة الإيرانية في الخارج، يسعى الحرس الثوري الإيراني، مع حزب الله، إلى ضرب أهداف إسرائيلية ، فضلاً عن أهداف يهودية خفيفة.

هذا من شأنه أن يفسر اكتشاف مصنع القنابل لحزب الله في لندن والإعلان الأخير عنه. يبدو من المحتمل جدًا أن القنابل كانت مصممة لخلايا حزب الله التي تنوي مهاجمة أهداف إسرائيلية في بريطانيا.

إلى ذلك، قامت وزارة الاستخبارات الإيرانية بتنشيط شبكة إرهابية أوروبية في يونيو (حزيران) من العام الماضي، فأرسلتها في مهمة تفجيرية ضد حدث معارض إيراني شارك فيه عمدة نيويورك السابق رودي جولياني.