كشفت وسائل إعلام مورتيانية، أن مؤسسة الرئاسة في نواكشوط لم توجه أي دعوة إلى جبهة “البوليساريو” لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد، محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، المقرر مطلع شهر غشت المقبل.
وفي السياق ذاته، أورد موقع “أنباء أنفو” الموريتاني، نقلا عن مصادر من القصر الرئاسي، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد تجنب الإلتقاء بشكل ثنائي مع ممثلى جبهة البوليساريو على هامش الإجتماعات الأفريقية التي تحضرها الجبهة.
وأشار الموقع إلى أن الحكومة الموريتانية دعت فى مقابل ذلك، كلا من نظيرتيها بالمغرب والجزائر لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب الجديد محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني.
وكان المجلس الدستوري بموريتانيا، قد أعلن الأسبوع الماضي، فوز ولد الشيخ الغزواني، رسميا، في انتخابات الرئاسة التي جرت في 22 يونيو بأغلبية 52 بالمائة من الأصوات.
وسيتولى الغزواني رسميا الرئاسة في الثاني من غشت المقبل، من حليفه المقرب محمد ولد عبد العزيز، الذي سيخرج من منصبه بعد ولايتين من خمس سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر صفعة للبوليساريو.. موريتانيا ترفض دعوة الجبهة لحضور تنصيب الرئيس الجديد “ولد الغزواني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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