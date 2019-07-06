علال القادوس” في قبضة الأمن

أوقفت المصالح الأمنية بالقصر الكبير، أمس الجمعة، مصطفى السملالي الملقب بـ “علال القادوس” على خلفية اعتدائه على أحد الأشخاص بالضرب والجرح بمقهى المختار وسط المدينة.

وكشفت مصادر محلية لـ “اليوم24” أن “علال القادوس” دخل في مشدات كلامية مع أحد الأشخاص، قبل أن يتحول الأمر إلى اعتداء بالضرب، تسبب له في كسر بليغ في أحد أضلعه، نقل على إثره إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير.

ووضعت المصالح الأمنية المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معه في ظروف وملابسات النزاع.

واشتهر”علال القادوس” قبل أزيد من 3 سنوات بفيديو فتحه لبلوعة مائية بعد أن غمرت مياه الأمطار أحد أحياء العاصمة الرباط، وهو الأمر الذي جعله بطلا خارقا في عيون نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخلق في تلك الفترة نقاشا عموميا حول قيام المواطنين بأدوار السلطات المحلية في ظل غياب النجاعة في تدبير الشأن المحلي.