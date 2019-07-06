أب طفلة: الفقر دفعني لترك ابنتي كخادمة في البيوت..الآن اختفت وأنا أعاني في صمت

اختفاء غامض ببني ملال لفتاة قاصر اسمها “ماجدة” كانت تشتغل، قبل اختفائها، بأحد المنازل ببني ملال كخادمة، رغم صغر سنها.

والد المختفية “محمد أوبغوس” أوضح ل “اليوم 24″، أن ابنته اشتغلت كخادمة قرابة العام لدى عائلة تقطن ببني ملال، ليتفاجأ الثلاثاء 25 يونيو الماضي، بخبر اختفاء ابنته بشكل غريب، وعند سؤاله لمشغلتها، قالت بإنها خرجت من أجل جلب “الخبز” ولَم تعد.

وأضاف الأب في حديثه، أن ابنته القاصر والتي تبلغ من العمر 16 سنة، كانت تشتغل لأزيد من 13 شهرا لدى أسرة ببني ملال، كخادمة، وذلك راجع للفقر الذي تعيشه الأسرة، ما اضطره لإرسال طفلته للإشتغال كخادمة بيوت رغم صغر سنها.

وناشد الأب السلطات الأمنية والمواطنين، أن يساعدوه في إيجاد طفلته، وكل من يعرف مكان تواجدها الاتّصال بالأسرة، على الرقم التالي:06 49 88 94 25