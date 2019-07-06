تعاقد فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم، مع الإسباني بيدرو بنعلي، ليكون مديرا رياضيا للفريق، بدءا من الموسم المقبل.
ويتولى بنعلي في منصبه الجديد دور المنسق بين الجهازين الفني والإداري، وإشراكه في الانتدابات التي يرغب الفريق بضهما إلى صفوفه، ناهيك عن مناقشته لبعض الأمور التقنية مع مدرب “الحمامة البيضاء” طارق السكتيوي.
ويسعى مسؤولو “الماط” من خلال تعاقدهم مع بنعلي، إلى تجاوز النتائج السلبية التي لاحقت الفريق خلال المواسم الأخيرة، خاصة السنة الماضية التي أفلت فيها من النزول إلى القسم الثاني، في آخر دورة من البطولة الاحترافية.
وكان المدرب الإسباني أشرف على تدريب شباب الريف الحسيمي عبر مرحلتين، آخرهما الموسم الماضي، قبل أن يتم تعويضه بسعيد شيبا، قبل نهاية البطولة بجولات قليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسباني بنعلي مديرا رياضيا للمغرب التطواني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.