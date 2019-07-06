الإسباني بنعلي مديرا رياضيا للمغرب التطواني

تعاقد فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم، مع الإسباني بيدرو بنعلي، ليكون مديرا رياضيا للفريق، بدءا من الموسم المقبل.

ويتولى بنعلي في منصبه الجديد دور المنسق بين الجهازين الفني والإداري، وإشراكه في الانتدابات التي يرغب الفريق بضهما إلى صفوفه، ناهيك عن مناقشته لبعض الأمور التقنية مع مدرب “الحمامة البيضاء” طارق السكتيوي.

ويسعى مسؤولو “الماط” من خلال تعاقدهم مع بنعلي، إلى تجاوز النتائج السلبية التي لاحقت الفريق خلال المواسم الأخيرة، خاصة السنة الماضية التي أفلت فيها من النزول إلى القسم الثاني، في آخر دورة من البطولة الاحترافية.

وكان المدرب الإسباني أشرف على تدريب شباب الريف الحسيمي عبر مرحلتين، آخرهما الموسم الماضي، قبل أن يتم تعويضه بسعيد شيبا، قبل نهاية البطولة بجولات قليلة.