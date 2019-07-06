ميلان يتعاقد مع لاعب ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آيه سي ميلان الإيطالي تعاقد بشكل رسمي مع أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي، اليوم السبت، أن ميلان تعاقد بشكل نهائي مع ثيو هيرنانديز، لاعب الفريق الملكي.
ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ميلان وثق عقد اللاعب الفرنسي في الاتحاد الإيطالي، أمس الجمعة.
وأشارت تقارير إلى أن قيمة انتقال هيرنانديز إلى ميلان بلغت 20 مليون يورو، ولا يوجد في عقد اللاعب أي بند يسمح لريال مدريد بإعادة الشراء مستقبلًا.
يُذكر أن ثيو هيرنانديز، وصل إلى مدينة ميلانو في بداية هذا الأسبوع، واجتاز الفحص الطبي في العيادات الخاصة بالروسونيري.
وخرج ثيو هيرنانديز من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريال مدريد، خاصة بعد تجديد الثقة في البرازيلي مارسيلو، والتعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي.
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