شكرا لقرائتكم خبر عن دقلو: نسعى إلى إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان والان مع التفاصيل

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتطلب التعاون والتوافق بين جميع أطياف الشعب السوداني للخروج من الأزمة.

وأكد دقلو على تكثيف الجهود والتعاون لتحقيق الاستقرار، والسعي إلى إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان.

وشدد، خلال مؤتمر صحفي له اليوم السبت، على تقديم كل من تورط في الفساد إلى المحاكمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها.

وأشاد بالمساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية والإمارات، مؤكداً أنها موجودة في بنك السودان المركزي وسيتم توجيهها للتنمية وتطوير قطاعي التعليم والصحة.