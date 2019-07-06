شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب والان مع التفاصيل

هز انفجار عنيف العاصمة الإسرائيلية تل أبي اليوم السبت، تموز 06، 2019. وطبقا لوكالة الصحافة الفرنسية فإن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت قرب وزارة الدفاع. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الجهة التي تقف وراء العملية، كما لم تتوفر معلومات حول الخسائر الناجمة عن الانفجار. تفاصيل أوفى لاحقا..

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