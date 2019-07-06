شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قائد محور مليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة والان مع التفاصيل

لقي مشرف المليشيات الحوثية في الساحل الغربي مصرعه مع مرافقيه أثناء قيادته أكبر هجوم تشنه المليشيات داخل مدينة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد.

وأكد الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية بحسب "وكالة 2 ديسمبر" أن مشرف عام المليشيات الحوثية وقائد محورها المتحرك في الساحل الغربي المدعو "طالب سفيان" ، المكنى "أبو طالب السفياني" لقي مصرعه الساعات الماضية مع عدد من عناصر المليشيات بينهم اثنان من مرافقيه على يد القوات المشتركة التي وضعت حدا لمحاولات اجتياز المليشيات المدعومة والمدفوعة إيرانيا خطوط التماس داخل مدينة الحديدة لنسف اتفاق السويد.

وأوضح أن المليشيات حاولت التقدم للمرة السادسة بما تسميها "كتائب التدخل السريع" وكتائب الحسينية صوب الأحياء السكنية المحررة مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة قبل أن يتم إخمادها بضربة نوعية استهدفت قيادة الهجوم.

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وأضاف أن مدفعية حراس الجمهورية تمكنت من قتل المدعو "أبو طالب" بقصف مركز دك مخبئه بعد أن نجحت وحدات الاستطلاع في رصد تحركاته وتحديد مكان تواجده.

ودكت الضربة الأولى مخبأ المدعو "أبو طالب" واشتعال النيران فيه تلاها خمسة انفجارات ضخمة ما يؤكد وجود ارتباط مخبأه بشبكة أنفاق ملغومة، وفقا للإعلام العسكري.

وتولي المدعو "أبو طالب السفياني" بنفسه قيادة ست عمليات عسكرية واسعة داخل مدينة الحديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية في نقض صارخ لاتفاق السويد كان آخرها الساعات الماضية وانتهت بهلاكه.

يشار إلى أن المدعو "طالب سفيان أبو طالب" - 40 عاماً - من مديرية سحار محافظة صعدة كان أحد المقربين من مؤسس المليشيات الحوثية الصريع "حسين الحوثي" ويعد من القيادات العقائدية البارزة وشارك في حروب صعدة الست كما شارك إلى جانب الصريع "طه المداني" قيادة المليشيات الحوثية في عدن.