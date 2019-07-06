"الخليج": التوافق على طريق انتقالي بالسودان حصل على مباركة داخلية وعربية

أكدت صحيفة إماراتية، أن الأصوات العاقلة في السودان لعبت دوراً مهماً في التوصل إلى الاتفاق الأخير، ونجحت في فرملة ذهاب الأوضاع إلى مرحلة اللاعودة، حيث عملت على تقوية الوساطة الإفريقية والعربية والدولية.

وأشارت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت إلى أن هذه المواقف كانت بمثابة رسالة إلى كافة أبناء السودان تؤكد أنه بلد الجميع ومصيره يهم أبناءه كافة.

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وقالت الصحيفة تحت عنوان " مرحلة انتقالية للسودان " : بزغ أمل جديد في السودان بعدما قبل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بروح المبادرات الداخلية والإفريقية والعربية لحل الأزمة، التي قضت بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة ورئاسة دورية للمجلس السيادي، على أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات على الأقل، فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.

وأضافت : يبدو أن الوساطات التي قامت بها منظمات دولية وإقليمية تمكنت من زحزحة جبل الجليد الذي كان قائماً بين "العسكري الانتقالي" و"الحرية والتغيير"، حيث أدت وظيفتها في إحداث تقارب بين الطرفين، وصولاً إلى توافق داخلي شامل ينهي حالة انسداد الحل السياسي ويبعد شبح الصدامات العسكرية التي بدت مؤخراً وكأنها قريبة الحدوث، مشيرة إلى أن الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة التي سبق أن أعلنت عن تقدم في المفاوضات بين "العسكري" و"الحرية والتغيير"، بدت أكثر شمولية وأقرب إلى جمع الفرقاء على طاولة واحدة، بحيث تمكنت من حصر الخلاف في نقطة واحدة تمثلت في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، وهو ما تحقق في الاتفاق الأخير، الذي تم الإعلان عنه فجر الجمعة.

وأكدت "الخليج" في ختام افتتاحيتها أن التوافق على طريق انتقالي في السودان حصل على مباركة داخلية وعربية، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة المباركين للاتفاق بين طرفي الأزمة، الذي وصفه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بأنه "يؤسس لانتقال سياسي مبشر"، مؤكداً وقوف الإمارات مع السودان في اليسر والعسر، كما تمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع، وهو ما يأمله جميع أبناء السودان