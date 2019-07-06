صحيفة: مندوبي الصندوق القطري الاستثماري يخوضون مفاوضات لشراء نادي ميلان

أفادت تقارير إخبارية إيطالية بأن دولة قطر تسعى للاستثمار في نادي ميلان الإيطالي، رغم نفي ذلك الأمر من شركة إليوت الأمريكية للإدارة التي استحوذت على النادي الإيطالي الصيف الماضي.

وكشفت صحيفة فوتبول الإيطالية بناء على ما ذكرته وكالة أنباء آدنكرونوس، أن اهتمام قطر قد تزايد بنادي ميلان الإيطالي كما أن مندوبي صندوقها الاستثماري يخوضون مفاوضات لشراء النادي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه تم تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين بعد أن حول الصندوق اهتمامه من نادي روما إلى الروسونيري (ميلان).

ولن يخضع النادي الإيطالي الملقب أيضا بـ "الديافولو" بشكل مباشر من مالك نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الذي يشغل أيضا منصب رئيس جهاز قطر للاستثمارات الرياضية، وذلك للالتفاف على قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

Advertisements

وأفادت الصحيفة أن ذلك الأمر يثير ذلك الشكوك حول سعي الدولة القطرية للاستحواذ على نادي ليدز يونايتيد الإنجليزي.

واستحوذت شركة إليوت الأمريكية على نادي ميلان العام الماضي بعد أن تخلف المالك السابق للنادي لي يونج هونج عن سداد قرض حصل عليه من الشركة. وأمضت الشركة العام الماضي في تحقيق الاستقرار المالي.

كما تم حرمان النادي من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي العام المقبل لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وعلى الرغم من أن الوكالة الإيطالية لم تتلق تعليقا من النادي يخص ذلك الأمر، يفيد موقعا "توتو ميركاتو ويب" و "ميلان نيوز" الإيطاليان بأن شركة إليوت نفت تلك التكهنات لهما.