شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو لحظر تطبيق القرضاوي "يورو فتوى" المتطرف والان مع التفاصيل

طالب أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة، بمنع تطبيق التطرف المسمى "يورو فتوى"، والذي يديره القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا، وفق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي.

وتبنت إحدى غرفتي البرلمان الفرنسي قرارا بإجبار محركات البحث على استبعاد خطاب الكراهية عبر الإنترنت خلال 24 ساعة.

وأكد أعضاء المجلس أن التطبيق يحرض بشكل مباشر على الكراهية، في وقت باتت فيه محاربة فرنسا لخطاب الكراهية والتطرف أولوية قصوى بعد أن ضربها الإرهاب مرارا.

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فيما طالبت السيناتور ناتالي غوليه عضو المجلس بوقف التطبيق فوراً، وطالبت وزارة الداخلية بحجبه من متجر "أبل" الإلكتروني لخطورته، واستشهدت بقرار "قوقل بلاي" بحظر التطبيق على هواتف "أندرويد"، معلقا بأن مسؤوليه سيتخذون إجراءات سريعة ضد أي تطبيقات تخالف سياسته بمجرد علمه بها، بما في ذلك التطبيقات التي تحوي خطابات كراهية وتحريض على العنف.

حيث يحرض التطبيق بشكل مباشر على الكراهية عبر أمثلة عديدة أظهرها، وذلك في وقت باتت فيه محاربة فرنسا لخطاب الكراهية والتطرف أولوية قصوى.

كما قرر متجر تطبيقات "جوجل" الإلكتروني "جوجل بلاي"، حظر التطبيق على الهواتف التي تستخدم نظام "أندرويد"، فيما لم تقم شركة أبل باتخاذ نفس الخطوة.