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الكرخ يواصل نزيف النقاط بخسارته امام اربيل في ممتاز الكرة

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2019-07-06 | 17:58

الكرخ يواصل نزيف النقاط بخسارته امام اربيل في ممتاز الكرة

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واصل فريق الكرخ مسلسل نزيف النقاط، بخسارته امام مضيفه اربيل 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب هندرين في إطار منافسات الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ويدين اربيل في فوزه الى اللاعب البرازيلي مارسيلو سيلفا، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 84 من عمر المباراة، لتنتهي المواجهة بهدف دون رد لاصحاب الارض.

الفوز رفع رصيد اربيل عند النقظة 44 في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة 56 في المركز الرابع.


وفي بقية المباريات، تعادل النفط مع نفط ميسان 1-1، فيما تغلب السماوة على امانة بغداد 2-1، وتغلب الصناعات الكهربائية على نفط الجنوب 1-0.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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