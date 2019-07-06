الكرخ يواصل نزيف النقاط بخسارته امام اربيل في ممتاز الكرة

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2019-07-06 | 17:58
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واصل فريق الكرخ مسلسل نزيف النقاط، بخسارته امام مضيفه اربيل 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب هندرين في إطار منافسات الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ويدين اربيل في فوزه الى اللاعب البرازيلي مارسيلو سيلفا، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 84 من عمر المباراة، لتنتهي المواجهة بهدف دون رد لاصحاب الارض.
الفوز رفع رصيد اربيل عند النقظة 44 في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة 56 في المركز الرابع.
وفي بقية المباريات، تعادل النفط مع نفط ميسان 1-1، فيما تغلب السماوة على امانة بغداد 2-1، وتغلب الصناعات الكهربائية على نفط الجنوب 1-0.
الفوز رفع رصيد اربيل عند النقظة 44 في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة 56 في المركز الرابع.
وفي بقية المباريات، تعادل النفط مع نفط ميسان 1-1، فيما تغلب السماوة على امانة بغداد 2-1، وتغلب الصناعات الكهربائية على نفط الجنوب 1-0.
المحرر: محمد خليل
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