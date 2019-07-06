الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات هجوم تنظيم داعش الإرهابي الذي استهدف مسجدا بمدينة غزنة بوسط أفغانستان، مساء الجمعة وأسفر عن مقتل اثنين وإصابة 20 آخرين.

وأكد الأزهر في بيان، السبت، رفضه لكافة أعمال العنف والإرهاب التي لا تمتُّ إلى الإسلام بأية صلة.

وشدد على أن الاعتداء على دور العبادة أو على أي إنسان هو من أبشع الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات في الدنيا وتوعد الله صاحبها بالخزي والعذاب العظيم في الآخرة.

وجدد الأزهر مطالبته بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته، عن هجوم استهدف مسجدا بمدينة غزنة بوسط أفغانستان بقنبلة أسفرت عن مقتل شخصين، بينهما طفل، وجرح 20 آخرين بينهم 14 طفلا.