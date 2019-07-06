الان تتابع غدا.. إيران تعلن المزيد من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 8 دقائق - 7:22 م, 6 يوليو 2019 م التعليقات: 0 يعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين مزيدا من تقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي الأحد، وفقا لرويترز.

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