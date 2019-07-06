هاشتاج يدعو لمقاطعة تركيا يتصدر الترند السعودي على تويتر

تصدر هاشتاج يدعو إلى مقاطعة تركيا الترند السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وتحت هاشتاج: #قاطع_تركيا_لاجل_وطنك كتب مئات المدونين آلاف التغريدات حول ضرورة المقاطعة. ونشر المدونون قائمة كبيرة بأسماء المنتجات التركية المطلوب مقاطعتها. وأكد مدونون مقاطعتهم للقهوة والأجبان واللبنة التركية إضافة إلى منتجات أخرى. Advertisements وقال آخرون إنهم قاطعوا المطاعم التركية الموجودة في عدد من المدن السعودية. واقترح مغردون مدنا وبلدان أخرى حول العالم يمكن زيارتها بدلا من السياحة في تركيا. وحظي الهاشتاج المتصدر حاليا في السعودية بتجاوب سعودي وخليجي كبير.

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