حميدتي: الاتفاق في السودان تم التوصل إليه وتنفيذه يحتاج إلى تعاون

قال حميدتي، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، إن الاتفاق في السودان تم التوصل اليه وتنفيذه يحتاج إلى تعاون.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، تموز 06، 2019، أن مرحلة جديدة من تاريخ السودان بدأت وتحتاج لتعاون الجميع.
وتابع نائب رئيس الانتقالي أنه يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون.
ولفت حميدتي إلى أنه يجب محاسبة أي متورط بالفساد في السودان.
وأكد أن الأولوية في السودان الآن هي تلبية مطالب الشعب وتحسين ظروفهم.
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