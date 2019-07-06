شكرا لقرائتكم خبر عن 54 قتيلاً وجريحاً في هجوم على سوق بأفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (كابول)

قتل 14 شخصاً على الأقل وجرح العشرات اليوم (السبت) في سقوط قذائف هاون على سوق مزدحم في شمال أفغانستان.

وقال المتحدث العسكري الأفغاني حنيف رضائي إن قذائف عدة أطلقتها حركة طالبان الجمعة على السوق الواقعة في خواجه سبز بوش بولاية فارياب مما أسفر عن مقتل 14 مدنياً وجرح 40 آخرين بينهم نساء وأطفال، موضحاً أن طالبان كانت تحاول استهداف نقطة تفتيش للجيش قرب السوق، ولم تصدر طالبان أي بيان.

وقال مدير الصحة العامة في فارياب، نعيم مصمم، إن المستشفيات المحلية تسلمت جثث 14 شخصاً و39 جريحاً بينهم 4 أطفال، وتم نقل عدد من المصابين بجروح بالغة جوّاً إلى مستشفيات في مزار الشريف بولاية بلخ.