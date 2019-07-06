شكرا لقرائتكم استنفار إيراني في دير الزور بعد تسريب خارطة للميليشيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ما إن نشرت شبكة عين الفرات خارطة لمواقع الميليشيات الإيرانية في دير الزور حتى استنفرت تلك القوات وفقاً لمصادر محلية. وقد شمل هذا الاستنفار نقل مجموعة من الأسلحة خوفاً من استهدافها.

ووفق ما نشرته الشبكة، فإن الميليشيات الإيرانية تأخذ من مدينة البوكمال مركزاً رئيسياً لها.

الموقع الأول الذي كشف عنه، بحسب التسريبات، هو مقر ميليشيات حزب الله بحي الجمعيات في مدينة البوكمال، التي تضم كذلك موقعاً لحركة النجباء الإيرانية تستخدمه كمركز للذخائر.

Advertisements

أما الحرس الثوري الإيراني، فيأخذ من شرق الباغوز مقراً رئيسياً له، حيث ينتشر 150 جندياً إيرانياً. ووفقاً للتسريبات، فإن الموقع يضم عتاداً ثقيلا وصواريخ متوسطة المدى.

كما نشرت شبكة عين الفرات خارطة لموقع ميليشيات زينبيون الإيرانية في البوكمال المسؤولة عن تسيير الدوريات الأمنية في المدينة.

أما ميليشيات فاطميون الإيرانية، فتأخذ من قرية سويعية قرب البوكمال مقراً رئيسياً لها.

كذلك خصص القيادي في "فاطميون" بالبوكمال، سلمان الإيراني، مكافأة مالية لمن يرشد إلى مَن يرصد ويصور مواقع الميليشيات الإيرانية.