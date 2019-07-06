الدفاع المدني: إخماد حرائق مختلفة في إبل السقي وميس الجبل وعيتا الشعب وبكاسين

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ​إبل السقي​ - ​مرجعيون​، وحريقًا شبّ في حقل من القح وأشجار من الزيتون في ​ميس الجبل​ - مرجعيون".

وبيّن أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ​عيتا الشعب​ - ​بنت جبيل​، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في عين تراز - ​عاليه​، وآخر شبّ في أشجار من الصنوبر في ​بكاسين​ - جزين".