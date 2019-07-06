الدفاع المدني: إخماد حرائق مختلفة في إبل السقي وميس الجبل وعيتا الشعب وبكاسين

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في إبل السقي - مرجعيون، وحريقًا شبّ في حقل من القح وأشجار من الزيتون في ميس الجبل - مرجعيون".
وبيّن أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في عيتا الشعب - بنت جبيل، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في عين تراز - عاليه، وآخر شبّ في أشجار من الصنوبر في بكاسين - جزين".
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