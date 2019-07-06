الجميل: أفرقاء السلطة ومصالحهم ونكاياتهم التافهة على كوكب والمواطن على كوكب آخر

شدّد رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​ على أنّ "أفرقاء السلطة ومصالحهم الخاصة ونكاياتهم التافهة على كوكب، والمواطن اللبناني وهمومه وطموحاته للبنان على كوكب آخر". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا مستمرّون في نهجنا التغييري، ثابتون على مواقفنا، في خدمة لبنان واللبنانيين".

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