أعضاء بحزب المحافظين تسلموا بطاقات اقتراع للتصويت على رئاسة الحزب

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن بعض الأعضاء ب​حزب المحافظين​ البريطاني صدرت لهم أكثر من بطاقة اقتراع للتصويت لإختيار الرئيس القادم للحزب والذي سيصبح أيضا رئيسا للوزراء"، مشيرة الى أنه "جرى إرسال بطاقات اقتراع لنحو 160 ألف عضو بحزب المحافظين في أنحاء البلاد تطلب منهم الإختيار ما بين وزير الخارجية السابق ​بوريس جونسون​ ووزير الخارجية الحالي ​جيريمي هانت​، ومن المقرر انتهاء التصويت في 22 تموز على أن يتم إعلان اسم الفائز في اليوم التالي".

ولفتت الى أن تحقيقا أجرته أظهر أن بعض أعضاء الحزب تلقوا بطاقتي اقتراع ونقلت عن مسؤول مطلع بالحزب تقديره أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ أكثر من 1000 شخص، موضحة أن "السبب في ذلك يرجع في بعض الحالات لأن العضو يقطن في دائرة انتخابية تختلف عن الدائرة التي يوجد بها محل عمله وربما يكون قد انضم إلى جمعيات محلية تابعة لحزب المحافظين في كلا المنطقتين. وهناك آخرون ربما غيروا أسماءهم بعد الزواج".