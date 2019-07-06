حميدتي: يجب تحويل السودان إلى دولة قانون ومحاسبة أي متورط بالفساد

ركّز نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على أنّ "الاتفاق الّذي تمّ التوصّل إليه يحتاج إلى التكاتف والتوافق بين جميع أطياف الشعب السوداني و"صفاء نية"، لبناء الاستقرار والنهضة في السودان".
وأكّد في خطاب له أنّ "مرحلة جديدة من تاريخ السودان بدأت وتحتاج لتعاون الجميع، ويجب تكثيف الجهود والتعاون لتحقيق الاستقرار في السودان"، لافتًا إلى أنّه "لا بدّ من نبذ القبلية والجهوية والعنصرية لبناء البلد، ويجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون".
وأوضح حميدتي "أنّنا اتّفقنا مع الجميع على التعاون للانتقال بالسودان إلى بر الأمان"، مشدّدًا على "وجوب تقديم كلّ من تورّط في الفساد إلى المحاكمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها". ونوّه إلى أنّ "الأولوية في السودان هي تلبية مطالب الشعب وتحسين ظروفهم".
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