المفاوض الأميركي مع طالبان: المحادثات الأخيرة كانت الأكثر إنتاجية

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان ​زلماي خليل زاد​ أن الجولة السابعة من محادثات السلام التي تجريها الولايات المتحدة مع ​حركة طالبان​ كانت "الأكثر إنتاجية" حتى الآن.

ومن قطر قال المفاوض الاميركي إن "الأيام الستة الأخيرة كانت الأكثر إنتاجية من بين الجولات التي أجريناها مع طالبان، لقد أحرزنا تقدما في كافة المسائل التي تتم مناقشتها".