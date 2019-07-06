أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أن الجولة السابعة من محادثات السلام التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة طالبان كانت "الأكثر إنتاجية" حتى الآن.
ومن قطر قال المفاوض الاميركي إن "الأيام الستة الأخيرة كانت الأكثر إنتاجية من بين الجولات التي أجريناها مع طالبان، لقد أحرزنا تقدما في كافة المسائل التي تتم مناقشتها".
كانت هذه تفاصيل خبر المفاوض الأميركي مع طالبان: المحادثات الأخيرة كانت الأكثر إنتاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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