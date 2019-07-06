شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: الرفض البرلمانى الفرنسى لتطبيقات الإخوان نصر مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب السعودى، عبد العزيز الخميس، أن مطالبة أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي وزارة الداخلية الفرنسية بمنع تطبيق إلكتروني أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم "الإخوان" الإرهابي نصر مهم وبيان لحقيقة الجماعة أمام الغرب.

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن ما حصل في باريس من رفض برلماني للإخوان وتطبيقاتهم الإلكترونية نصر مهم، فالعمل المنظم وبيان الحقائق للغرب حول الإخوان وخطرهم على المجتمعات أمر مهم بل حتمي.

Advertisements

وأضاف عبد العزيز الخميس: شكرا لكل من ساهم، وعرى زيف وسموم الإخوان من برلمانيين فرنسيين وبريطانيين، فالإرهاب يساوى الإخوان.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي وجهوا صفعة جديدة ليوسف القرضاوى حيث طالبوا وزارة الداخلية بمنع تطبيق إلكتروني أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم "الإخوان" الإرهابي، وبإدارة يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا، حيث عقد مؤتمر صحفي في مجلس الشيوخ الفرنسي للمطالبة بحذف التطبيق الذي يحمل اسم "يورو فتوى" باعتباره يروج لخطاب الكراهية والتطرف.