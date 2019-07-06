شكرا لقرائتكم خبر عن 15 طلب إحاطة على أجندة "صناعة البرلمان" الأسبوع الجارى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء: عبدالحميد كمال، إيناس عبد الحليم، أنيسة حسونة، طارق متولى، بشأن الأسباب التي أدت إلى تحويل الشركة المصرية لصناعة الدخان إلى القطاع الخاص وخفض نسبة الحكومة ما يؤدي إلى خفض قوة شركة السجائر الوطنية، واستمرار شركة التاج لصناعة التبغ والسجائر بالأردن بإنتاج كميات كبيرة من التبغ والسجائر والمعسل من العلامات التجارية الخاصة بالشركة الشرقية للدخان، وإهدار مليارات الجنيهات على خزينة الدولة بسبب عدم حماية علامتها التجارية - حسبما ورد بطلبات الإحاطة.

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن ضرورة نقل مصنع شركة النقل والهندسة بمنطقة سموحة بالإسكندرية إلى المدينة الصناعية ببرج العرب - حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن عدم رد وزارة قطاع الأعمال على ما تم الاتفاق عليه بشأن عمل تقرير مفصل حول شركة النقل والهندسة وبيان أسباب الخسارة - حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الإثنين لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: طارق رضوان، وخالد عبدالعزيز فهمي، بشأن التأخير في تنفيذ إنشاء منطقة صناعات ثقيلة بالظهير الصحراوي بمحافظة سوهاج وعدم إنشاء مناطق صناعية متخصصة ومعارض دولية بالقرب من المدن الجديدة - حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

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وطلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: فوزي فتى، وأحمد همام، بشأن المشكلات التي تواجه المستثمرين في المدينة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية من قبل جهاز المدينة والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية فيما يخص المصانع المقامة بها - حسبما ورد بطلبي الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن المصانع المقامة بمدينة برج العرب بالإسكندرية والتي يمتلكها بعض المستثمرين والمواطنين وسوء المعاملة من جانب جهاز مدينة برج العرب والهيئة العامة للتنمية الصناعية والاستيلاء عليها - حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي المشد، بشأن عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بدورها وقيامها بتعطيل الاستثمار الصناعي ووضع العراقيل أمام المستثمرين - حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي، بشأن المشكلات التي تعاني منها صناعة الجلود والتي أضاعت على الدولة ملايين الدولارات وهي تصدير الجلود كمادة خام دون قيمة مضافة والارتفاع المستمر في أسعار مدخلات الإنتاج مما ساهم في زيادة سعر المنتج النهائي على المستهلك - حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة أيضا طلبا الإحاطة المقدمان من النائب رضا أحمد البلتاجي، بشأن استغلال الأراضي حول كابرتاج حلوان كملاعب مفتوحة حفاظاً عليها من التعدي واحتواء الشباب وزيادة موارد المحافظة - حسبما ورد بطلب الإحاطة، وحماية المنطقة الصناعية بكفر العلو/ حلوان والاستفادة من نحو 1.8 مليون متر في هذه المنطقة من خلال إقامة المشروع العملاق للمنطقة الصناعية الصادر لها قرار تخصيص لم يفعل حتى الآن - حسبما ورد بطلب الإحاطة.