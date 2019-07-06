شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: زيارة "محلية البرلمان" للبحيرة والإسكندرية شهدت مشروعات عملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استكمال اللجنة نشاطها فى زيارات التقصى الميدانى للمحافظات والتى تضمنت منذ أيام محافظتى الإسكندرية والبحيرة الغرض منه مشاهدة ورصد المشروعات التنموية الضخمة سواء القومية أو العامة، والتى تتم على أرض مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية الحكم.

وأكد "السجينى"، فى تصريحات له اليوم، أن الزيارات تستهدف أيضا الوقوف على المشاكل واحتياجات المواطنين على أرض الواقع بجميع الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بغرض إيجاد الحل والتنسيق الملائم بعيدا عن النقد أو الشعارات الحنجورية.

ولفت إلى أن المرور على المشروعات والوحدات الإدارية ينقل البرلمان إلى الواقع بكل تفاصيله المتشابكة ويمكنه من تحقيق المستهدف الأخير من الزيارات وهو التناغم والتكامل بين سلطة التشريع والرقابة من جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى، بما يخدم فى النهاية المواطن والمصالح العام.

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وتابع: "ليعلم الجميع أنه ما زال لدينا الكثير من المسئوليات والتحديات والإنجازات المستحقة فى كافة المجالات من تعمير وإنتاج وتغيير لثقافات سلبية تراكمت على مر العصور وأصبحت أحد معوقات تحقيق التنمية المستدامة المرادة".

واستطرد: "لكن فى ذات الوقت، فإننى أؤكد أن ما شهدناه من مشروعات عملاقة تم الانتهاء منها وأخرى جارى تنفيذها يدعو للفخر والوطنية ويستحضر كل معانى التقدير والامتنان لكل من يشارك فى إعادة بناء مؤسسات وهياكل ومقومات التنمية لهذا الوطن تحت قيادة رئاسية وطنية واعية ومدركة لأولويات المرحلة ومقدمة بكل جدية وحزم نحو تحقيق آمال ومخططات وإصلاحات".

جدير بالذكر أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية على مدار أربع أيام لمحافظتى البحيرة والإسكندرية، تضمنت جولات ميدانية بمختلف أرجاء المحافظتين للتعرف على التحديات والإنجازات التى تتم بهما.