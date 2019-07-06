تحت الضغط مؤسسة درعة تافيلالت تلغي برنامج إعداد التلاميذ المتفوقين وتعيدهم إلى مدنهم

قررت مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين إلغاء نشاطها المخصص لإعداد 200 من التلاميذ المتفوقين من جهة الجنوب الشرقي لاجتياز مباريات الولوج للمعاهد العليا، وذلك بسبب ضغوط مستمرة مورست عليها.

وعلم موقع اليوم 24″ أن آباء التلاميذ المنتمين لأقاليم جهة “درعة تافيلالت” قد توصلوا، خلال الساعات الماضية، برسالة من اللجنة المنظمة للنشاط تخبرهم أنها اضطرت لاتخاذ قرار “مر” يتعلق بإلغاء هذه هذا المعسكر الإعدادي في نسخته الثانية، وذلك “نظرا للظروف غير المواتية لاستكماله”، حسب وصف المؤسسة.

وأنهت الجهة ذاتها صباح اليوم، إعداداتها لنقل التلاميذ من مركز الإستقبال ببوزنيقة إلى المدن التي ينتمون إليها، في حين شارت مصادر الموقع إلى أن الإلغاء جاء بعدما حلت لجنة من وزارة الداخلية بمكان إقامة النشاط لتمهل منظميه 48 ساعة لإخلائه.

وكانت أزمة التلاميذ المتفوقين قد انطلقت الأحد الماضي، حينما منعت السلطات عددا من حافلات النقل المدرسي من الراشيدية نقلهم إلى وجهتهم بمدينة الرباط، للمشاركة بالبرنامج في نسخته الثانية، كما تراجعت وزارة التربية الوطنية عن وعدها بتوفير مؤسسة لاحتضان النشاط، ما أثار استياء عارما على المستوى الوطني.

تضييق السلطات على النشاط استمر لاحقا بمنع التلاميذ من السفر عبر وسائل النقل العمومي، قبل أن يتم في وقت لاحق التوصل إلى مخرج للأزمة، بإقامة النشاط في منتزه خاص ببوزنيقة ابتداءا من الخميس الماضي، لكن الأمر انتهى، مع استمرار الضغوط، إلى إلغاء البرنامج بشكل نهائي.