بعد “أسبوع الشارة”.. وقفتان احتجاجيتان لموظفي مجلس بنشماش الإثنين والثلاثاء

في خطوة تصعيدية من طرف موظفي مجلس المستشارين، تعتزم النقابة المستقلة لموظفي المجلس، تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وقالت النقابة إن الوقفة الأولى، ستنظم الإثنين، احتجاجا مكتب المجلس، ولإثارة انتباهه للحيف الذي يتعرض له موظفو وموظفات المجلس، و”الإهمال غير المفهوم الذي يقابل به الملف المطلبي للنقابة”.

وقبل بداية الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، مساء الثلاثاء، ستنظم الوقفة الثانية، لـ”تحسيس مكونات المجلس بالحيف والغبن الذي يتعرض له موظفو وموظفات المجلس على مدى الأربع سنوات الماضية”.

وتأتي الخطوات التصعيدية الاحتجاجية الجديدة، بعد أسبوع احتجاجي للموظفين، تم الاكتفاء فيه برفع الشارة الحمراء، لإثارة الانتباه لما يعتبرونه حيفا يطالهم.

ويقول المجلس النقابي، إن مكتب المجلس أوقف مسار الحوار معهم حول ملفهم الطلبي، بعد سنوات من “المماطلة والتسويف”.