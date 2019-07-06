برشلونة يجهز عرضا أخيرا لضم غريزمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يجهز عرضا أخير للحصول على خدمات نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان، خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة سيحاول إقناع إدارة أتلتيكو مدريد بقبول عرض تقسيط الـ120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع الروخي بلانكوس.

وأشارت إلى أنخيل جيل مارين رئيس أتلتيكو مدريد، سبق أن رفض عرض التقسيط الأول الذي قدمه أوسكار جراو الرئيس التنفيذي لبرشلونة.

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وتريد إدارة برشلونة، إنهاء ضم غريزمان بنهاية هذا الأسبوع، بعد فشل خطتها الأولى بحسم الصفقة مطلع شهر تموز/يوليو الجاري.

وكان أتلتيكو مدريد يريد دمج التعاقد مع الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو في صفقة غريزمان، لكن برشلونة رفض التخلي عن اللاعب.

يذكر أن أتلتيكو مدريد أصدر بيانًا، انتقد فيه السلوك غير الاحترافي للبارسا، مؤكدا أن النادي الكاتالوني بدأ بالفعل مفاوضات مع جريزمان في آذار/مارس الماضي.