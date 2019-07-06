القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يجهز عرضا أخير للحصول على خدمات نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان، خلال الميركاتو الصيفي.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة سيحاول إقناع إدارة أتلتيكو مدريد بقبول عرض تقسيط الـ120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع الروخي بلانكوس.
وأشارت إلى أنخيل جيل مارين رئيس أتلتيكو مدريد، سبق أن رفض عرض التقسيط الأول الذي قدمه أوسكار جراو الرئيس التنفيذي لبرشلونة.
وتريد إدارة برشلونة، إنهاء ضم غريزمان بنهاية هذا الأسبوع، بعد فشل خطتها الأولى بحسم الصفقة مطلع شهر تموز/يوليو الجاري.
وكان أتلتيكو مدريد يريد دمج التعاقد مع الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو في صفقة غريزمان، لكن برشلونة رفض التخلي عن اللاعب.
يذكر أن أتلتيكو مدريد أصدر بيانًا، انتقد فيه السلوك غير الاحترافي للبارسا، مؤكدا أن النادي الكاتالوني بدأ بالفعل مفاوضات مع جريزمان في آذار/مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يجهز عرضا أخيرا لضم غريزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.