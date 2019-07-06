تركيا: إقالة حاكم البنك المركزي بمرسوم رئاسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، حاكم البنك المركزي في البلاد، وتم تعيين نائبه في منصبه، وفقا لما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ونصّ مرسوم رئاسي، على تعيين نائب حاكم المصرف المركزي، مراد أويسال، محافظا للبنك، بدلا من مراد تشيتن كايا، الذي كان قد عُيِّن في نيسان/ إبريل 2016.

ولم يذكر المرسوم سبب هذا الإجراء، إلا أن شائعات في الأوساط الاقتصادية، تحدثت مؤخرا عن خلافات بين تشيتن كايا والحكومة؛ حول ضرورة خفض معدلات الفائدة.

وقال البنك المركزي التركي إن حاكمه الجديد سيعقد مؤتمرا صحافيا في الأيام المقبلة.

Advertisements

بدوره، عبر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مرات عدة، عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز الاقتصاد.

وحدد البنك المركزي التركي معدل الفائدة الأساسية حاليا بـ24 بالمئة.

ويمر الاقتصاد التركي بمرحلة صعبة بتضخم بلغت نسبته 15,72 بالمئة بالوتيرة السنوية في حزيران/ يونيو، بعد 18,71 بالمئة في أيار/ مايو.