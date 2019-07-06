مدرب اسباني في بغداد لتطوير مهارات لاعبي اكاديمية اسبانيول

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2019-07-06 | 17:34
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باشر المدرب الاسباني تشابي كودينا، مهامه الرسمية مديراً فنياً مشرفاً على اكاديمية نادي اسبانيول الاسباني في العاصمة بغداد.
وسبق لتشابي ان اشرف على اكاديمية اسبانيول الجزائر لموسمين كما درب في ساحل العاج وايضا في اكاديمية النادي في برشلونة.
وسيساعد تشابي، مدربي الاكاديمية في تطوير مهارات اللاعبين وكذلك تنفيذ البرامج الفنية والخططية للنادي الاسباني في اكاديمة اسبانيول بالعراق.
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