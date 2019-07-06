مدرب اسباني في بغداد لتطوير مهارات لاعبي اكاديمية اسبانيول

وكان النادي الاسباني قد رشح كودينا خلفا للمنتهي عقده رامون كاتالا.

وسبق لتشابي ان اشرف على اكاديمية اسبانيول الجزائر لموسمين كما درب في ساحل العاج وايضا في اكاديمية النادي في برشلونة.

وسيساعد تشابي، مدربي الاكاديمية في تطوير مهارات اللاعبين وكذلك تنفيذ البرامج الفنية والخططية للنادي الاسباني في اكاديمة اسبانيول بالعراق.

