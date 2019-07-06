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مدرب اسباني في بغداد لتطوير مهارات لاعبي اكاديمية اسبانيول

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2019-07-06 | 17:34

مدرب اسباني في بغداد لتطوير مهارات لاعبي اكاديمية اسبانيول

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باشر المدرب الاسباني تشابي كودينا، مهامه الرسمية مديراً فنياً مشرفاً على اكاديمية نادي اسبانيول الاسباني في العاصمة بغداد.
وكان النادي الاسباني قد رشح كودينا خلفا للمنتهي عقده رامون كاتالا.

وسبق لتشابي ان اشرف على اكاديمية اسبانيول الجزائر لموسمين كما درب في ساحل العاج وايضا في اكاديمية النادي في .

وسيساعد تشابي، مدربي الاكاديمية في تطوير مهارات اللاعبين وكذلك تنفيذ البرامج الفنية والخططية للنادي الاسباني في اكاديمة اسبانيول بالعراق.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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