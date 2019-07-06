اصابة ثلاثة عناصر من الدفاع المدني بحريق النجف

افاد مصدر امني، السبت، باصابة ثلاثة عناصر من الدفاع المدني بالحريق الذي اندلع بمعرض للاثاث في النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث الحريق في معرض للاثاث في النجف لغاية الان ما يزال مستمراً"، مؤكداً "اصابة ثلاثة من منتسبي الدفاع المدني احدهم بصعقة كهربائية".
وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، باندلاع حريق بمعرض للاثاث في النجف.
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