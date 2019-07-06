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انفجار ثلاث عبوات ناسفة قرب سيارات تابعة لشركة كويتية في البصرة

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بتفجير ثلاث عبوات ناسفة قرب سيارات تابعة لشركة كويتية في محافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاث عبوات ناسفة انفجرت، اليوم، على عجلات شركة كويتية في محافظة البصرة"، مبيناً أن "الشركة خاصة بنقل المواد الغذائية للبعثات الدبلوماسية".

وأضاف أن "العبوات مزروعة على مسافة 100 متر من عبوة لأخرى"، مشيراً إلى "اصابة السائق الذي كان يقود العجلة بجروح، وتم نقله الى المستشفى القريب في ناحية صفوان".

 

وأكد المصدر، أن "قيادة عمليات البصرة فتحت تحقيقاً بالكامل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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