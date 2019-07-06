انفجار ثلاث عبوات ناسفة قرب سيارات تابعة لشركة كويتية في البصرة

أفاد مصدر أمني، الأحد، بتفجير ثلاث عبوات ناسفة قرب سيارات تابعة لشركة كويتية في محافظة البصرة.
وأضاف أن "العبوات مزروعة على مسافة 100 متر من عبوة لأخرى"، مشيراً إلى "اصابة السائق الذي كان يقود العجلة بجروح، وتم نقله الى المستشفى القريب في ناحية صفوان".
وأكد المصدر، أن "قيادة عمليات البصرة فتحت تحقيقاً بالكامل".
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