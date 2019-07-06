انفجار ثلاث عبوات ناسفة قرب سيارات تابعة لشركة كويتية في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاث عبوات ناسفة انفجرت، اليوم، على عجلات شركة كويتية في محافظة البصرة"، مبيناً أن "الشركة خاصة بنقل المواد الغذائية للبعثات الدبلوماسية".

وأضاف أن "العبوات مزروعة على مسافة 100 متر من عبوة لأخرى"، مشيراً إلى "اصابة السائق الذي كان يقود العجلة بجروح، وتم نقله الى المستشفى القريب في ناحية صفوان".