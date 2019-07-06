بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل

تنشر الخليج 365، وثيقة تتضمن جدول اعمال جلسة البرلمان الاثنين المقبل. وكان مجلس النواب، في (2 تموز 2019)، قراءة مشروع قانون معالجة التجاوزات، فيما رفع جلسته حتى اشعار آخر.

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