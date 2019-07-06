إعادة إصدار ٣٢ حاوية مخالفة في بوابة البصرة

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم ضبط حاوية حجم (٤٠)قدم في كمرك ام قصر الجنوبي تحتوي على مستلزمات طبية مخالفة حيث تبين بالكشف ان المواد المشحونة لا تتطابق مع الكميات والبند الكمركي المثبت في إجازة الاستيراد وكذلك نوع المواد مخالفة لاجازة وزارة الصحة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسيلت بالسيل الكمركي وإحالتها للقضاء".وأكدت على "اتمام الإجراءات القانونية بحق المخالفات اعلاه في مراكزها الكمركية كانت وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".

ويأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الكمارك في مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد المخالفة والممنوعة والتي تمس حياة المواطنين وسلامة المجتمع.