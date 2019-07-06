النجدة تعلن تشكيل مجلس تحقيقي مع دورية على خلفية مشاجرة وسط بغداد

اعلنت مديرية النجدة، السبت، عن تشكيل مجلس تحقيقي مع دورية تابعة لها على خلفية مشاجرة وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد حصول مشاجرة يوم الجمعة امام الباب الامامية لنادي العلوية ضمن ساحة الفردوس وبسبب عدم اخذ الدور الحقيقي والتلكؤ لدورية النجدة المتواجده في المنطقة في سرعة اتخاذ الاجراءات الاصولية، امر مدير النجدة تشكيل مجلس تحقيقي بحق طاقم الدورية ومحاسبة المقصرين وفق القانون".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امس الجمعة، مقطع فيديو لمشاجرة تسببت باصابات وسط بغداد.