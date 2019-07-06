منتخب الناشئين بين المركز الرابع والسادس في غرب آسيا

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2019-07-06 | 16:49
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حل منتخب الناشئين في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السعودية والكويت في بطولة غرب آسيا لكرة القدم والمقامة منافساتها في العاصمة الاردنية عمان.
وتضم مجموعة ليوث الرافدين في الدوري الثاني كل من العراق والبحرين وعُمان، ففي حال تصدر العراق المجموعة سيحل في المركز الرابع بالبطولة، وفي حال حل وصيفاً سيحتل المركز الخامس، اما في حال تذيل المجموعة، سيحل في المركز السادس.
وسيوجه ليوث الرافدين منتخب البحرين يوم غدٍ الاحد، عند الساعة السابعة مساءً، فيما سيلاقي عُمان يوم الثلاثاء المقبل في ذات التوقيت.
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