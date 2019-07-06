منتخب الناشئين بين المركز الرابع والسادس في غرب آسيا

وتغلب المنتخب السعودي على نظيره الكويتي 6-1، ليتأهل كمتصدر لمجموعته بعد فوزه على العراق 1-0 في الجولة الاولى، وبالتالي فإن ليوث الرافدين حلوا في المركز الثاني برصيد نقطة وبفارق الاهداف عن الكويت. وبحسب نظام البطولة التي تضم ثلاث مجموعات (9 منتخبات)، سيلعب اصحاب المراكز الاولى من كل مجموعة في مجموعة واحدة، وكذلك هو الحال لمنتخب الناشئين، حيث سيواجه اصحاب مراكز الوصافة في المجموعتين الاولى والثانية وهو ذات الحال بالنسبة لاصحاب المراكز الثالثة.

وتضم مجموعة ليوث الرافدين في الدوري الثاني كل من العراق والبحرين وعُمان، ففي حال تصدر العراق المجموعة سيحل في المركز الرابع بالبطولة، وفي حال حل وصيفاً سيحتل المركز الخامس، اما في حال تذيل المجموعة، سيحل في المركز السادس.



وسيوجه ليوث الرافدين منتخب البحرين يوم غدٍ الاحد، عند الساعة السابعة مساءً، فيما سيلاقي عُمان يوم الثلاثاء المقبل في ذات التوقيت.