الحشد الشعبي يعلن إعداد قانون للخدمة والتقاعد

أعلن المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، السبت، عن اعداد هيئة الحشد الشعبي قانونا للخدمة والتقاعد تضمن جميع ما ورد في الأمر الديواني الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي. ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن الكوفي قوله، إن "الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي اثبت هيكلية الحشد الشعبي من ألوية وأفواج وتراتبيته المالية التي تجعل من الحشد الشعبي شريكا وشبيها بأقرانه في القوات المسلحة".



وأضاف الكوفي، أن "الحشد الشعبي أعد قانون خدمة وتقاعد اشار فيه إلى ما اشار إليه القائد العام للقوات المسلحة في الأمر الديواني بأن يكون الحشد جزءاً من القوات المسلحة وشريكا مهما في الدفاع عن العراق تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة".

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