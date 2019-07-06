الدفاع التركية تعلن مقتل 61 عنصراً من حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، عن مقتل 61 عنصراً من عناصر حزب العمال الكردستاني، منذ انطلاق عملية عسكرية تقوم بها وحدات تركية ضد مواقع الحزب بمنطقة هاكورك بشمال العراق، في أواخر أيار الماضي. وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تحييد 61 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني منذ بدء العملية العسكرية في منطقة هاكورك شمالي العراق"، و"تدمير 151 مخبأ وكهفا تابعاً لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وإبطال مفعول 110 عبوة ناسفة".



وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، في 27 أيار الماضي، بدء عملية عسكرية تحمل اسم "المخلب" مدعومة بمروحيات هجومية في منطقة هاكورك شمالي العراق.

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