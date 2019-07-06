مقتل قائد مليشيا الحوثي في الساحل الغربي باليمن

قتل قيادى ميداني بارز في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة الحديدة، غربي اليمن، فيما أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للانقلابيين شمال محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت القوات الحكومية، في بيان، إن قائد المليشيا الحوثية في الساحل الغربي المدعو أبوطالب سفيان قتل مع عدد من عناصر المليشيا على يد القوات المشتركة، بعد إحباط هجوم للانقلاييين حاول تجاوز خطوط التماس داخل مدينة الحديدة لنسف اتفاق السويد.

وذكر البيان أن المليشيا حاولت التقدم للمرة السادسة بما تسميها "كتائب التدخل السريع" و"كتائب الحسينية" صوب الأحياء السكنية المحررة، مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، قبل أن يتم إخمادها بضربة نوعية استهدفت قيادة الهجوم.

وأشار البيان إلى أن مدفعية حراس الجمهورية تمكنت من قتل المدعو أبوطالب بقصف مخبئه، بعد أن نجحت وحدات الاستطلاع في رصد تحركاته وتحديد مكان وجوده.

ووفقا للبيان، تولى المدعو أبوطالب السفياني قيادة 6 عمليات عسكرية واسعة داخل مدينة الحديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في نقض صارخ لاتفاق السويد، كان آخرها الساعات الماضية وانتهت بهلاكه.

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وينحدر القيادي الحوثي أبوطالب (40 عاما) من مديرة سحار محافظة صعدة، ويعد من أصدقاء مؤسس المليشيا الحوثية الصريع حسين الحوثي، وأحد القيادات العقائدية البارزة وشارك في حروب الانقلابيين منذ سنوات.

وفي محافظة الضالع، أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، السبت، تسللا لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية قعطبة.

وقالت مصادر عسكرية إن عناصر من المليشيا حاولت التسلل من مناطق “هجار” و”سليم” باتجاه مواقع الجيش في التلال "السود" ومنطقة "قهوش" بجبهتي شخب، وباب غلق في مديرية قعطبة.

وتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولات المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

وفي وقت سابق السبت، قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية، مصنعا للمواد الغذائية، في مدينة الحديدة غربي اليمن، ما أدى إلى إصابة عاملين اثنين.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن المليشيا الانقلابية قصفت مصنع "يماني" في مدينة الحديدة بقذائف الهاون، ما أدى إلى جرح اثنين من عمال المصنع.

ومساء الجمعة، قصفت مليشيا الحوثي مخيما للنازحين في مدينة الخوخة جنوبي الحديدة، ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلة بجراح خطيرة.