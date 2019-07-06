- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، مصنعا للمواد الغذائية، في مدينة الحديدة غربي اليمن، ما أدى إلى إصابة عاملين اثنين.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، في بيان مقتضب، إن مليشيا الحوثي الانقلابية قصفت مصنع "يماني" في مدينة الحديدة بقذائف الهاون، ما أدى إلى جرح اثنين من عمال المصنع.
ولم يتطرق المصدر على الفور إلى تفاصيل إضافية.
ومساء الجمعة، قصفت مليشيا الحوثي مخيما للنازحين في مدينة الخوخة جنوبي الحديدة، ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلة بجراح خطيرة.
وكان العديد من اليمنيين سقطوا قتلى أو جرحى بنيران مليشيا الحوثي في مناطق متعددة بالحديدة، في خروقات متكررة للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وبدأ سريانها نهاية العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تقصف مصنعا غذائيا بالحديدة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.