مليشيا الحوثي تقصف مصنعا غذائيا بالحديدة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، مصنعا للمواد الغذائية، في مدينة الحديدة غربي اليمن، ما أدى إلى إصابة عاملين اثنين.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، في بيان مقتضب، إن مليشيا الحوثي الانقلابية قصفت مصنع "يماني" في مدينة الحديدة بقذائف الهاون، ما أدى إلى جرح اثنين من عمال المصنع.

ولم يتطرق المصدر على الفور إلى تفاصيل إضافية.

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ومساء الجمعة، قصفت مليشيا الحوثي مخيما للنازحين في مدينة الخوخة جنوبي الحديدة، ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلة بجراح خطيرة.





وكان العديد من اليمنيين سقطوا قتلى أو جرحى بنيران مليشيا الحوثي في مناطق متعددة بالحديدة، في خروقات متكررة للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وبدأ سريانها نهاية العام الماضي.